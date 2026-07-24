Redactie
Redactie Buitenland 24 jul 2026
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Tientallen gewonden door Russische aanval op Zaporizja

epa13128704 The site of a Russian guided bomb strike on a residential area of Zaporizhzhia, Ukraine, 23 July 2026, amid the Russian invasion. At least 18 people were injured in a Russian guided bomb attack on a private medical center and residential buildings in Zaporizhzhia, according to the Zaporizhzhia Regional Military Administration. EPA/OLEG MOVCHANIUK
ANP / EPA / OLEG MOVCHANIUK

Bij een Russisch bombardement op de Zuid-Oekraïense stad Zaporizja is zeker één dode gevallen en zijn zeker 34 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn zes minderjarigen en een baby van 3 maanden oud, zo hebben autoriteiten bekendgemaakt.

Ivan Fedorov, de gouverneur van de regio Zaporizja, schreef op Telegram dat het Russische leger vijf bommen op de stad had afgevuurd. Hierbij liepen woongebouwen en een privékliniek schade op.

De regio Zaporizja is een van de vier Oekraïense regio’s die Rusland in 2022 annexeerde, hoewel het Kremlin over geen van alle volledig controle heeft. De stad Zaporizja is door de nabijheid van de frontlinie regelmatig het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij vallen geregeld burgerslachtoffers.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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