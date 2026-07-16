Redactie
Redactie Buitenland 16 jul 2026
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Route du Soleil heropent na sluiting door natuurbrand

This photograph shows the A6 highway closed to traffic following a wildfire in the Fontainebleau Forest, near Arbonne-la-Foret, in the Paris' Ile-de-France region on July 16, 2026. A volunteer firefighter who was suspected of starting a fire in France's historic Fontainebleau forest, was placed under formal investigation and remanded in custody on July 15, 2026, a prosecutor said. In all, six people have been arrested as part of the investigation into the wildfires, which burned more than 2,000 hectares since July 12 in the fire front in the Fontainebleau forest. Interior Minister has said 32,000 hectares have been hit by fires in France since the start of this year -- more than during the entire 2025 fire season. LOU BENOIST / AFP
ANP / AFP / Lou BENOIST

De Franse A6, een snelweg van Parijs naar het zuiden van het land die ook wel bekendstaat als de Route du Soleil, is sinds 20.00 uur weer gedeeltelijk open, meldt het plaatselijke bestuur. Ook de ANWB meldt op X dat de snelweg tussen Parijs en Dijon bij Fontainebleau weer open is.

Het hoofd van het departement Seine-et-Marne meldt dat er nog wel enkele beperkingen gelden rond Fontainebleau, waar een natuurbrand ervoor zorgde dat een stuk snelweg van zo’n 25 kilometer lang moest worden afgesloten. Zo is er in beide richtingen een rijstrook gereserveerd voor de hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden.

De Route du Soleil wordt veel gebruikt door vakantiegangers, ook uit Nederland. Ook het treinverkeer ondervond hinder door de brand. Die is inmiddels onder controle.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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