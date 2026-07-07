Redactie
Redactie Buitenland 7 jul 2026
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Prins Harry: geen gerechtigheid gekregen in Daily Mail-zaak

Britain's Prince Harry, Duke of Sussex, leaves Chatham House in central London on July 7, 2026, after attending the fourteenth Invictus Games Foundation Conversation: From Policy to Practice, as part of the One Year to Go celebrations for the Invictus Games Birmingham 2027. Prince Harry on Tuesday lost his high-profile case against the Daily Mail's publisher for alleged unlawful information gathering in yet another blow to the estranged royal as he begins a fraught five-day trip back to the UK. JUSTIN TALLIS / AFP
ANP / AFP / JUSTIN TALLIS

De Britse prins Harry vindt dat hij en de andere aanklagers in de Daily Mail-zaak geen gerechtigheid hebben gekregen. „We kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid en verantwoording. Maar we hebben geen van beide gekregen”, liet de prins in een verklaring aan Britse media weten.

De verklaring is opgesteld namens de prins en barones Doreen Lawrence. Volgens hen wordt het werk van de journalisten van de Daily Mail „witgewassen”. „De mate waarin de rechtbank de Mail vrijpleit, is even schokkend als volkomen ongemotiveerd.”

Harry is het er niet mee eens dat hij en de andere aanklagers onvoldoende hebben bewezen dat de Daily Mail onrechtmatig informatie vergaarde. „Het voelt alsof er voor de kranten andere regels gelden dan voor de eisers”, aldus de prins. „Waar de eisers bewijsmateriaal aandroegen, beperkten de journalisten van de Mail zich tot ontkenningen. De rechtbank koos er klakkeloos voor hen te geloven.”

Harry sleepte samen met andere Britse prominenten de uitgever van de Daily Mail, Associated Newspapers Limited, voor de rechter. Naast Harry ging het om onder anderen zanger Elton John en actrice Elizabeth Hurley. De rechter oordeelde dinsdag dat zij hun claims onvoldoende hebben bewezen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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