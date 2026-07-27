Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Verdachte opgepakt na steekpartij met drie gewonden in Parijs

De Parijse politie heeft een verdachte aangehouden voor een steekpartij waarbij drie vrouwen gewond raakten. Twee slachtoffers liepen ernstige verwondingen op.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

De steekpartij vond maandag rond 11.30 uur plaats in de wijk Porte de Clichy, iets ten noordwesten van Montmartre. Minister Laurent Nuñez van Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt dat een man is opgepakt. De arrestatie werd uitgevoerd door een agent die op dat moment niet aan het werk was. „Ik breng een ode aan hem, het was een moedige daad”, voegde de minister eraan toe.

Nuñez meldde ook dat de slachtoffers van 19, 24 en 36 jaar werden aangevallen met twee keukenmessen. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en verkeren niet in levensgevaar, aldus Franse media. Die hebben video’s gepubliceerd waarop te zien is dat een man met twee grote messen over straat loopt. Op de beelden zijn ook andere mensen te zien.

De verdachte werd kort na de steekpartij aangehouden. Het motief van de man is nog niet bekend. Volgens Nuñez heeft de politie hem nog niet kunnen identificeren. De verdachte zou tijdens zijn aanhouding „onsamenhangende” uitspraken hebben gedaan. Volgens Le Parisien gaat het om een 31-jarige man met psychische problemen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties