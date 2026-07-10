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Trump: VS zetten onderhandelingen met Iran voort

De Verenigde Staten zetten de onderhandelingen met Iran voort, zei de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag in een bericht op Truth Social. Hij benadrukte dat het bestand tussen de twee landen wel voorbij is.

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„Iran heeft ons gevraagd om de ‘gesprekken’ voort te zetten. We hebben daarmee ingestemd, maar de Verenigde Staten hebben hen zonder enige twijfel laten weten dat het staakt-het-vuren VOORBIJ is!” schreef Trump.

De VS en Iran sloten vorige maand een staakt-het-vuren en spraken af dat ze zouden onderhandelen over een vredesdeal. Deze week vielen de twee landen elkaar opnieuw aan. Dat gebeurde nadat de VS de Iraniërs verantwoordelijk hadden gehouden voor het beschieten van schepen in de Straat van Hormuz. De VS bombardeerden Iran en dat land reageerde met aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio.

Overgave

Trump verklaarde deze week op de NAVO-top in Ankara dat het bestand wat hem betreft daarmee voorbij is.

De Iraanse toponderhandelaar Mohammad Bagher Ghalibaf benadrukte vrijdag dat het conflict met de VS niet zal eindigen met de overgave van Teheran. „Het beëindigen van de oorlog is een prioriteit voor alle landen, maar iedereen moet weten dat deze confrontatie nooit zal eindigen met de overgave van Iran,” zei Ghalibaf volgens persbureau ISNA. „Zodra de Amerikanen de overeenkomst schenden, zijn we volledig bereid onszelf te verdedigen; we zullen ons krachtig tegen hen verzetten en de rechten van het Iraanse volk beschermen”, voegde de voorzitter van het Iraanse parlement toe.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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