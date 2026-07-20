Olie duurst in ruim een maand na nieuwe aanvallen in Iranoorlog: dat gaan we merken bij het tanken
De olieprijs is maandag gestegen naar het hoogste niveau in meer dan een maand na nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Door de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten vrezen handelaren voor een langdurige verstoring van de Straat van Hormuz. Door die zeestraat wordt normaal veel olie en gas vervoerd, maar dat is door de oorlog bijna niet mogelijk.
Brentolie, de belangrijkste graadmeter voor olie uit het Midden-Oosten, steeg tot bijna 4 procent naar meer dan 91 dollar per vat. Tijdens het weekend zijn onder meer schepen die door de Straat van Hormuz probeerden te varen onder vuur genomen en vond er een aanval plaats op een belangrijke oliefaciliteit in Koeweit.
Later deze week is de verdere stijging van de olieprijs mogelijk ook te merken aan de Nederlandse pomp. Vorige week werd benzine en diesel tanken al duurder. Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers bedraagt de adviesprijs voor een liter Euro95 nu 2,575 euro. Voor diesel is dit 2,520 euro.
Bij diesel wordt ook in de prijzen verwerkt dat de dieselvoorraden in Europa flink lijken af te nemen. „De situatie is echt penibel”, schreven analisten van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley afgelopen weekend in een rapport. De raffinagemarges voor diesel in Noordwest-Europa zijn volgens kenners gestegen naar recordhoogte. Ze voorzien dat de lokale voorraden komende maanden dalen tot het laagste niveau sinds zeker 2015.
In Spanje is tanken tot een euro per liter benzine goedkoper dan in Nederland. In bovenstaande video hoor je hoe dat komt.
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ANP