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Redactie Buitenland 16 jul 2026
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Parlement Oekraïne stemt in met nieuwe regering

Newly appointed Ukraine's Prime Minister Sergiy Koretsky delivers a speech to member of Parliament during a session of the Ukrainian parliament in Kyiv on July 16, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Ukraine's new prime minister, Sergiy Koretsky, has limited experience in politics but is seen as a skilled manager who can handle crises, particularly in the energy sector, which has been battered by Russian attacks. His appointment was approved by parliament on July 16, 2026 as protests erupted in several cities over the sacking of popular Defence Minister Mykhailo Fedorov as part of a government reshuffle. STRINGER / AFP
ANP / AFP / Stringer

Het Oekraïense parlement heeft een nieuwe regering goedgekeurd. Dat gebeurde te midden van onrust over het ontslag van de populaire minister van Defensie Mychajlo Fedorov. De nieuwe ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken worden op een later moment voorgedragen door de president.

Onderminister van Economische Zaken Taras Vysotsky wordt minister van Landbouw, Vsevolod Tsjentsov wordt onderminister van Europese Integratie en Serhi Martsjenko behoudt zijn post als minister van Financiën.

Donderdag werd in Oekraïne geprotesteerd tegen het vertrek van Fedorov. Volgens secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte zal de aanstelling van een nieuwe minister van Defensie waarschijnlijk geen grote gevolgen hebben voor de strategie van Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Hij zegt een goede werkrelatie met Fedorov te hebben gehad en te verwachten dat dit met zijn opvolger ook weer het geval zal zijn. Volgens verschillende media is Ihor Klymenko zijn beoogde opvolger.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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