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Redactie Buitenland 20 jul 2026
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Burnham benoemt ministers van nieuw Brits kabinet

Britain's former Defence secretary John Healey leaves 10 Downing Street in London July 20, 2026 as cabinet appointments are being made after Andy Burnham became Britain's new Prime Minister. Britain's new Prime Minister Andy Burnham appointed John Healey, who was defence secretary under his predecessor, to the top job of finance minister, known as Chancellor of the Exchequer, Downing Street said Monday. Henry Nicholls / AFP
ANP / AFP / Henry Nicholls

De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft maandag de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. De voormalige minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën en Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken, maakte de regering bekend.

Miliband was eerder partijleider van Labour en minister van Energie. Shabana Mahmood gaat door met haar functie als minister van Binnenlandse Zaken. Zij hoorden bij de eerste groep partijprominenten die de vorige premier Keir Starmer vroegen om op te stappen.

De nieuwe minister van Financiën Healey stapte vorige maand op omdat hij vond dat Starmer, die toen nog premier was, niet genoeg investeerde in defensie. Dit zou een van de aanleidingen zijn geweest voor Starmers vertrek.

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ANP

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Geschreven door Redactie

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