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Netanyahu in Washington geland, spreekt Trump dinsdag

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is maandagavond plaatselijke tijd in Washington geland. Dat melden diverse Israëlische media, waaronder The Times of Israel. Dinsdag heeft hij in het Witte Huis een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump.

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Naar verwachting zal Netanyahu ook de herdenkingsdienst voor de overleden senator Lindsey Graham bijwonen.

Volgens Israëlische media is het de eerste keer dat de leiders elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iranoorlog. Ze zullen het waarschijnlijk hebben over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Volgens Yonatan Freeman, expert internationale verhoudingen aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, is de ontmoeting vooral bedoeld om de wereld en Iran te laten zien dat er geen sprake is van bekoelde betrekkingen tussen Israël en de VS.

ANP

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