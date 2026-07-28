Redactie
Redactie Buitenland 28 jul 2026
Leestijd: 1 minuut

Netanyahu in Washington geland, spreekt Trump dinsdag

epa13107015 Israel's Prime minister Benjamin Netanyahu speaks during a ceremony marking the 50th anniversary of Operation Entebbe at the President's Residence in Jerusalem, 12 July 2026. Operation Entebbe took place in July 1976, when Israel sent a special forces unit to rescue 106 Israeli passengers who had been hijacked by German and Palestinian militants and held at Entebbe Airport in Uganda. The hostages were freed during an Israeli special forces raid. The commander of the operation, Yoni (Yonatan Netanyahu), the brother of Prime Minister Benjamin Netanyahu, was killed during the rescue mission. EPA/ABIR SULTAN
ANP / EPA / ABIR SULTAN

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is maandagavond plaatselijke tijd in Washington geland. Dat melden diverse Israëlische media, waaronder The Times of Israel. Dinsdag heeft hij in het Witte Huis een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump.

Naar verwachting zal Netanyahu ook de herdenkingsdienst voor de overleden senator Lindsey Graham bijwonen.

Volgens Israëlische media is het de eerste keer dat de leiders elkaar persoonlijk treffen sinds het begin van de Iranoorlog. Ze zullen het waarschijnlijk hebben over een akkoord tussen Israël en Libanon en over Gaza. Volgens Yonatan Freeman, expert internationale verhoudingen aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, is de ontmoeting vooral bedoeld om de wereld en Iran te laten zien dat er geen sprake is van bekoelde betrekkingen tussen Israël en de VS.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties