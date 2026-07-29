Nederlandse Jeanine (64) moest door bosbrand Frankrijk in auto slapen: ‘Heb mijn eigen plan getrokken’
De Nederlandse Jeanine (64) heeft deze week moeten vluchten voor een bosbrand in de omgeving van Bordeaux en heeft in haar auto moeten slapen. Drie nachten mocht zij haar woning niet in, maar ze is nu weer thuis.
De vrouw die in Frankrijk woont, noemt de situatie van haar thuis „bizar”. De bosbranden houden de Fransen en vakantiegangers momenteel in hun greep. Jeanine weet amper wat ze ziet: „Het is uitgestorven. Mensen zijn heel erg onder de indruk van wat er gebeurd is en het is heel rustig. Het is normaal vakantieseizoen, maar daar valt helemaal niets van te merken nu.”
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Wegen door bosbrand afgesloten
Jeanine doet haar verhaal tegenover De Telegraaf op het vliegveld van Bordeaux, waar zij haar man komt ophalen. Je hoort haar in de video hierboven. Ze kreeg tijdens haar autorit te maken met afgesloten wegen. „Ik moest echt zoeken waar ik langs kon.”
‘Heb mensen langs zien komen met boten en paardenkarren’
Jeanine was een van de eerste bewoonsters die door de bosbrand in de buurt van haar dorp weggestuurd werd. Ze heeft de hele nacht gekeken naar andere mensen die op de vlucht waren. „Ik heb die mensen langs zien komen. Met boten, met paardenkarren.” Toen het weer licht werd, zag zij bizarre taferelen van drommen mensen die allemaal naar één plek waren gestuurd. Jeanine trok haar eigen plan: „Ik heb geslapen in de auto, de eerste nacht. De tweede nacht ben ik naar een hotel geweest. Daar heb ik twee nachtjes geslapen en toen kon ik weer terug.”
Ook verschillende regio’s in Spanje worden al dagenlang geteisterd door bosbranden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gisteravond code geel voor reizen naar Spanje afgegeven. Het is belangrijk om het lokale nieuws en de weersverwachting in de gaten te houden en aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen, aldus het ministerie.
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