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Nederlandse Jeanine (64) moest door bosbrand Frankrijk in auto slapen: ‘Heb mijn eigen plan getrokken’

De Nederlandse Jeanine (64) heeft deze week moeten vluchten voor een bosbrand in de omgeving van Bordeaux en heeft in haar auto moeten slapen. Drie nachten mocht zij haar woning niet in, maar ze is nu weer thuis.

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De vrouw die in Frankrijk woont, noemt de situatie van haar thuis „bizar”. De bosbranden houden de Fransen en vakantiegangers momenteel in hun greep. Jeanine weet amper wat ze ziet: „Het is uitgestorven. Mensen zijn heel erg onder de indruk van wat er gebeurd is en het is heel rustig. Het is normaal vakantieseizoen, maar daar valt helemaal niets van te merken nu.”

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Wegen door bosbrand afgesloten

Jeanine doet haar verhaal tegenover De Telegraaf op het vliegveld van Bordeaux, waar zij haar man komt ophalen. Je hoort haar in de video hierboven. Ze kreeg tijdens haar autorit te maken met afgesloten wegen. „Ik moest echt zoeken waar ik langs kon.”

👇 Franse brandweerlieden omgekomen Tijdens werkzaamheden ter voorkoming van een bosbrand is ten noorden van het Zuid-Franse Arles een 38-jarig lid van de vrijwillige brandweer om het leven gekomen. Hij reed alleen in een speciaal voor bosbrandbestrijding ontworpen brandweertruck en raakte van de weg. Volgens Franse media zijn de afgelopen weken in het land vier brandweerlieden omgekomen. Onder hen was een brandweerman die door uitputting achter het stuur van zijn brandweerwagen in slaap viel.

‘Heb mensen langs zien komen met boten en paardenkarren’

Jeanine was een van de eerste bewoonsters die door de bosbrand in de buurt van haar dorp weggestuurd werd. Ze heeft de hele nacht gekeken naar andere mensen die op de vlucht waren. „Ik heb die mensen langs zien komen. Met boten, met paardenkarren.” Toen het weer licht werd, zag zij bizarre taferelen van drommen mensen die allemaal naar één plek waren gestuurd. Jeanine trok haar eigen plan: „Ik heb geslapen in de auto, de eerste nacht. De tweede nacht ben ik naar een hotel geweest. Daar heb ik twee nachtjes geslapen en toen kon ik weer terug.”

Ook verschillende regio’s in Spanje worden al dagenlang geteisterd door bosbranden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gisteravond code geel voor reizen naar Spanje afgegeven. Het is belangrijk om het lokale nieuws en de weersverwachting in de gaten te houden en aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen, aldus het ministerie.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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