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Activisten Gaza-vloot gaan aangifte doen van seksueel geweld

Zeven Nederlandse deelnemers van de Global Summud Flotilla die op weg waren naar Gaza gaan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Dat meldt de organisatie en bevestigt advocatenkantoor Prakken D’Oliveira Human Rights Lawyers uit Amsterdam, dat de organisatie helpt met de aangifte. Uit medische dossiers, forensische rapportages en röntgenfoto’s blijkt volgens de organisatie „ernstig letsel, waaronder gebroken ribben, zenuwbeschadigingen en ander lichamelijk trauma”.

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„Een van de deelnemers is aangeraakt en heeft erover getuigd. Hij is gedwongen zich te ontkleden, is bij zijn geslachtsdeel vastgepakt en op andere manieren vernederd”, zegt Marieke Stam, woordvoerder van de Flotilla-deelnemers. „Ook een aantal andere deelnemers zijn gedwongen zich te ontkleden, zoals vrouwelijke deelnemers die hun ontblote bovenlijf moesten laten zien.” Volgens Stam kregen activisten uit andere landen ook te maken met seksueel geweld, verkrachting en mishandeling. „Die context maakt het zwaarder, omdat het vooropgezet was.”

Volgens de Flotilla vonden de gebeurtenissen plaats nadat de deelnemers op internationale wateren gevangen werden genomen, terwijl zij met voedsel, medicijnen en andere humanitaire hulpgoederen onderweg waren naar Gaza.

De aangifte wordt de komende weken gedaan. „Nu is het aan de Nederlandse rechtsstaat om zorgvuldig te onderzoeken wat er is gebeurd en of strafrechtelijke vervolging op zijn plaats is”, zegt Stam.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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