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Berendsen: Russische ambassadeur ontboden om cyberaanvallen

Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera’s langs routes waar militaire goederen worden vervoerd. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken, Tom Berendsen, die voor overleg met EU-buitenlandministers in Brussel is.

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„De boodschap naar de Russische ambassadeur is volstrekt helder. We zien wat jullie doen, we accepteren het niet. Mochten jullie denken dat dit de steun aan Oekraïne zou verminderen; integendeel, wij blijven Oekraïne volop steunen”, zei Berendsen na afloop van de vergadering met EU-ministers.

Het gaat onder meer om het hacken van particuliere camera’s waarmee er op afstand meegekeken kan worden, verduidelijkte Berendsen op basis van informatie van de inlichtingendiensten van afgelopen vrijdag. „We zien op grotere schaal cyberdreigingen en hybride dreigingen vanuit Rusland komen.”

Frankrijk en Duitsland

Niet voor niets hebben de EU-ministers eerder maandag besloten om „personen en organisaties die zich met deze activiteiten bezighouden sancties op Europees niveau op te leggen”, voegde de minister daaraan toe.

De Russische ambassadeur moet dinsdag op het ministerie van Buitenlandse Zaken komen, zo is de bedoeling.

Ook Frankrijk en Duitsland hebben de Russische ambassadeur in hun land ontboden om spionage en sabotage.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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