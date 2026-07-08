Redactie
Redactie Buitenland 8 jul 2026
Leestijd: 1 minuut

NAVO-leiders beloven geld, grotere rol Europa en steun Oekraïne

(From L) Britain's Prime Minister Keir Starmer, US President Donald Trump and NATO Secretary General Mark Rutte attend the NATO Summit at Bestepe Presidential Compound in Ankara, Turkey, July 8, 2026. The summit comes at a fraught time for the 77-year-old transatlantic alliance, with the US President demanding members make good on a pledge to ramp up defence spending as Washington takes a step back from Europe. SAUL LOEB / AFP
ANP / AFP / SAUL LOEB

De leiders van de NAVO-landen gaan de vorig jaar beloofde hogere defensiebudgetten waarmaken en Europese landen gaan NAVO-taken van de Verenigde Staten overnemen. Oekraïne kan rekenen op minstens 140 miljard euro aan steun, zeggen ze in de slotverklaring van hun top in Ankara. En Iran moet de blokkade van de Straat van Hormuz en elk streven naar een kernwapen opgeven.

Alle leiders, ook de Amerikaanse president Donald Trump, herbevestigen in het communiqué hun „ijzersterke toewijding” aan de onderlinge veiligheidsgarantie van de NAVO. Dat is belangrijk voor veel Europese bondgenoten nu Trump over dat beroemde artikel 5 meermaals twijfel heeft gezaaid. Ze noemen Rusland opnieuw een voorlopig blijvend „gevaar voor de Euro-Atlantische veiligheid”, een uitspraak waar Europa ook veel meer belang aan hecht dan de VS.

De Europese bondgenoten en Canada maken de veel hogere defensiebudgetten die vorig jaar in Den Haag zijn afgesproken waar, beloven ze. En ze nemen „meer verantwoordelijkheid voor de NAVO-verdediging” over van de VS.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties