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NAVO-landen eens over 140 miljard euro voor Oekraïne in twee jaar

De NAVO gaat Oekraïne toezeggen dit jaar en volgend jaar 70 miljard euro vrij te maken voor hulp aan dat land. De leiders van de 32 NAVO-landen zullen dat uitspreken op hun top in Ankara, zijn de lidstaten volgens ingewijden overeengekomen.

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Veel van het geld is al door de Europese Unie of door landen afzonderlijk beloofd. Maar Oekraïnes bondgenoten wilden Oekraïne verzekeren van een gestage stroom steun en het bedrag daarom vastleggen in de slotverklaring van de komende NAVO-top. Dat zou bovendien moeten helpen de lasten beter te verdelen. Nu komt het leeuwendeel daarvan neer op Noordwest-Europese landen als Nederland.

Van de 70 miljard euro per jaar komt 30 miljard voor rekening van de al afgesproken EU-lening voor Oekraïne. De rest moet door landen worden bijgelegd. Onder meer Nederland en Duitsland hebben al miljarden vrijgemaakt. Een verdeelsleutel is er niet. Over de verdeling praten de bondgenoten na de top verder, zegt een hoge diplomaat.

Strijd volhouden

De toezegging komt voor rekening van alle NAVO-landen behalve de VS, zeggen NAVO-diplomaten. De regering van president Donald Trump heeft de steun aan Oekraïne stopgezet.

De afspraak dient twee doelen, zeggen hoge NAVO-diplomaten. Die moet Oekraïne verzekeren van het geld dat nodig is om de strijd tegen Rusland vol te houden en Rusland de illusie ontnemen dat Oekraïnes bondgenoten het erbij laten zitten.

Bezwaar

Enkele NAVO-landen, Italië voorop, maakten aanvankelijk bezwaar tegen de door Duitsland voorgestelde toezegging. De regering in Rome zit in geldnood en wilde niets beloven voor volgend jaar.

De toezegging maakt deel uit van de slotverklaring die de leiders woensdag op hun top aannemen en wordt dan dus officieel. Maar hun NAVO-ambassadeurs hebben die vrijdag al goedgekeurd en het is volgens diplomaten ondenkbaar dat ze dat zonder rugdekking uit hun hoofdstad doen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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