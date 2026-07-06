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Rutte: Europa en Canada steken nu zo’n 4 procent bbp in defensie

De Europese leden van de NAVO en Canada steken op dit moment zo’n 4 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) in defensie en veiligheid, zei secretaris-generaal Mark Rutte aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara. Volgens hem zijn de lidstaten goed op weg om het doel van 5 procent te halen en liggen ze op koers om net zoveel geld uit te geven aan hun krijgsmacht als de Verenigde Staten.

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„De Europese bondgenoten en Canada gaven afgelopen jaar bijna 20 procent meer uit aan hun kernverdediging dan het jaar daarvoor”, zei Rutte voorafgaand aan de top, die dinsdag begint. „Als we de jaren 2025 en 2026 samen nemen, komt dat neer op 258 miljard dollar aan extra investeringen.” Rutte spant zich in de aanloop naar de top in om Amerikaanse klachten over achterblijvende Europese defensie-uitgaven te sussen.

Vorig jaar op de NAVO-top in Den Haag spraken de lidstaten af om hun defensie-uitgaven voor 2035 te verhogen naar 5 procent van het bbp, waarvan 3,5 procentpunt aan zogenoemde kernverdediging en 1,5 procentpunt aan defensiegerelateerde zaken als cyberveiligheid en infrastructuur. Die belofte kwam vooral op gang na aandringen van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij klaagde dat de Europeanen en Canada te weinig bijdroegen aan de verdediging van de alliantie.

Rutte zegt het met hem eens te zijn dat de verhoudingen binnen de NAVO te scheef waren komen te liggen. „Het is niet houdbaar om een land met 350 miljoen mensen, op acht uur vliegen van hier, te vragen om ons te verdedigen tegen de Russen”, aldus de NAVO-chef. „Terwijl in dit deel van het NAVO-gebied 600 miljoen mensen wonen: het rijkste deel van de wereld.” Volgens Rutte nemen de Europeanen en Canada daarom nu ook veel taken binnen de NAVO over van de VS.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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