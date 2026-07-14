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Natuurbranden bij Parijs hebben al ruim 1900 hectare verwoest

De natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare in de as gelegd. Dat meldt BFMTV. Zo’n zeshonderd brandweerlieden zijn nog altijd bezig het vuur te bedwingen.

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Dinsdagochtend zullen ook weer enkele blusvliegtuigen worden ingezet. Later op de dag zal zwaar materieel van het Franse leger arriveren om brandweerlieden te helpen. Het gaat onder meer om grondschuivers.

Maandag zei minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez aanwijzingen te hebben dat het vuur was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht vanwege vermeende betrokkenheid.

Extreme hitte

Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos nabij Fontainebleau. Maandagmiddag brak er een tweede brand uit in de regio. Dat tweede vuur heeft inmiddels al 300 tot 400 hectare verwoest. Delen van de Route du Soleil, de snelweg A6 richting het zuiden van Frankrijk, blijven dicht vanwege de branden.

Voor 26 departementen geldt nog code rood door extreme hitte, met name ten zuiden van Parijs en dieper in het zuiden. Op deze plekken is het tegen zonsopkomst al tussen de 20 en 24 graden, meldt Ouest-France op gezag van Météo France. Dat kan oplopen tot lokaal richting de 40 graden later op de dag. Voor 58 andere departementen geldt code oranje.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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