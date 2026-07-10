Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geëvacueerden natuurbranden zuidoosten Frankrijk mogen naar huis

Van de inwoners die waren geëvacueerd door de natuurbranden in het departement Pyrénées-Orientales, in het zuidoosten van Frankrijk, mogen vrijdag ook de laatste terugkeren naar hun huizen, meldt de prefectuur op X. Donderdag mochten de bewoners van negen gemeenten al terug naar huis.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Als gevolg van de branden in het gebied werden eerder deze maand zo’n 10.000 inwoners geëvacueerd. Het gaat om bewoners van het stadje Ille-sur-Têt en meer dan twintig gemeenten in het massief van de Aspres, in de buurt van Perpignan.

De weersomstandigheden zijn inmiddels een stuk gunstiger, waardoor de lokale autoriteiten verwachten de branden voor het einde van de dag onder controle te hebben, afhankelijk van verdere ontwikkelingen.

Andere delen van Frankrijk

„Inwoners moeten nog wel waakzaam blijven en de instructies van de autoriteiten blijven opvolgen”, aldus de prefectuur. Ongeveer driehonderd brandweerlieden blijven nog ter plaatse om de branden te bestrijden en te voorkomen dat het vuur weer oplaait.

Ook in andere delen van Frankrijk, vooral in het zuiden, zorgt grote droogte voor aanhoudende natuurbranden. Volgens een schatting van de directeur-generaal van de Franse civiele bescherming is sinds het begin van dit jaar al 25.000 hectare natuur verwoest in het land. „Dat is ongeveer het dubbele in vergelijking met vorig jaar in dezelfde tijdsperiode”, aldus Julien Marion. In 2026 werden tot nu toe 8000 brandhaarden genoteerd in Frankrijk.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties