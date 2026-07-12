Redactie
Redactie Buitenland 12 jul 2026
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Brandweer heeft dodelijke bosbrand in Spanje onder controle

A tractor and other agricultural equipment is parked amongst a burnt landscape after a wildfire that killed at least 12 people, in Bedar, Almeria Province, on July 12, 2026. A wildfire that has killed at least 12 people in southern Spain was close to being brought under control Sunday, allowing hundreds of evacuated residents to return home as firefighters worked to fully stabilise the blaze, offficials said. Authorities have kept the death toll at 12 and cautioned that the number of missing people remains uncertain until autopsies and the identification of recovered bodies are completed. JORGE GUERRERO / AFP
ANP / AFP / JORGE GUERRERO

De natuurbrand bij Los Gallardos in het zuiden van Spanje die zeker twaalf levens heeft geëist, is onder controle gebracht. Dat meldt regiopresident van Andalusië Juan Manuel Moreno op X.

Moreno schrijft dat de brandweer na „een aantal zeer zware dagen” erin is geslaagd het vuur onder controle te krijgen. De brand brak afgelopen donderdag uit en verspreidde zich snel.

Het alarmniveau is verlaagd en de ongeveer duizend evacuees wordt geleidelijk toegestaan naar huis terug te keren, aldus Moreno.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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