Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Brandweer heeft dodelijke bosbrand in Spanje onder controle

De natuurbrand bij Los Gallardos in het zuiden van Spanje die zeker twaalf levens heeft geëist, is onder controle gebracht. Dat meldt regiopresident van Andalusië Juan Manuel Moreno op X.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Moreno schrijft dat de brandweer na „een aantal zeer zware dagen” erin is geslaagd het vuur onder controle te krijgen. De brand brak afgelopen donderdag uit en verspreidde zich snel.

Het alarmniveau is verlaagd en de ongeveer duizend evacuees wordt geleidelijk toegestaan naar huis terug te keren, aldus Moreno.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties