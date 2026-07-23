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Duizenden toeristen geëvacueerd om natuurbrand bij Bordeaux

Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux. Volgens de lokale autoriteiten gaat het om een voorzorgsmaatregel. Er zijn nu al zeker 12.000 mensen geëvacueerd.

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De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. De brand wordt bestreden door honderden brandweerlieden.

De burgemeester van Lège-Cap-Ferret zegt tegen BFMTV dat het vuur zich ’s nachts sneller heeft verspreid dan verwacht. Ook een bestuurder in Arcachon zegt dat de brand onvoorspelbaar is. Volgens hem leek het vuur gedurende de nacht eerst af te zwakken, maar kwam het daarna weer terug.

Evacuaties

Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld.

Woensdagmiddag kondigden de autoriteiten massale evacuaties aan. Ongeveer 700 bewoners van de plaats Le Porge, vlak bij Saumos, moesten vertrekken. De camping La Grigne in het dorpje, waar rond de 3500 vakantiegangers verbleven, werd ook ontruimd, net als een strand bij Le Porge. Later zijn er nog eens 7000 mensen geëvacueerd van zes campings en een woongebied ten noorden van Cap Ferret.

Het regiobestuur in Gironde heeft mensen gevraagd niet naar de gebieden rond Saumos, Le Porge en Lège-Cap-Ferret te komen. Meerdere wegen in het gebied zijn afgesloten. Donderdagochtend ondervindt het treinverkeer nog geen hinder, zegt minister van Transport Philippe Tabarot tegen BFMTV.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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