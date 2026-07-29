Redactie
Redactie Buitenland 29 jul 2026
Leestijd: 1 minuut

Evacuaties in Portugal om zich snel verspreidende natuurbrand

epa13140520 People walk in a street during a wildfire that started in Valpacos and is now raging in the villages of Fradizela, Mirandela municipality, Portugal, 29 July 2026. EPA/PEDRO SARMENTO COSTA
ANP / EPA / PEDRO SARMENTO COSTA

In het noorden van Portugal zijn mensen uit een dorp geëvacueerd vanwege een natuurbrand die zich snel verspreidt, meldt nieuwssite Observador. Het vuur zou het hele dorp Vale de Telhas inmiddels omsingelen.

Portugal kampt op dit moment met zeer hoge temperaturen. Op sommige plekken werd het woensdag rond de 40 graden. Ook Frankrijk en Spanje hebben te maken met die hitte. Daar woeden al dagen grote natuurbranden. Eurocommissaris Hadja Lahbib (crisisbeheer) waarschuwde dinsdag dat vanaf dat moment de omstandigheden ook in Portugal zouden verslechteren.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties