Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Duitse omroep: aanhouding na aanslag bij Pride in Berlijn

De Duitse autoriteiten hebben mogelijk iemand opgepakt die in de wagen zat die inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. De regionale omroep RBB meldt over informatie te beschikken dat ’s nachts een aanhouding is verricht. Het gaat om iemand die de Iraanse nationaliteit heeft.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

De politie heeft die aanhouding nog niet bevestigd. Na de aanslag ontstond onduidelijkheid over hoeveel mensen in de wagen zaten. Er wordt gezocht naar een 21-jarige verdachte, die volgens Duitse media een aanhanger is van terreurgroep Islamitische Staat. Onduidelijk is volgens RBB welke rol hij precies speelde bij de aanslag en of hij ook daadwerkelijk achter het stuur zat.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties