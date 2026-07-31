Redactie
Redactie Buitenland 31 jul 2026
Leestijd: 1 minuut

Aantal migranten in Ceuta geschat op 60.000, dodental naar 34

A member of Moroccan security forces gestures to a man carrying a child close to the site of clashes near Fnideq, on the Morocco-Spain border, on July 31, 2026. Thousands of migrants crossed overnight from Morocco into Spain's north Africa's Ceuta enclave, a police source said on July 31, as Prime Minister Pedro Sanchez was set to arrive to manage the latest migrant crisis on the border. Abdel Majid BZIOUAT / AFP
ANP / AFP / Abdel Majid BZIOUAT

De lokale leider van de Spaanse exclave Ceuta, Juan Jesús Vivas, schat dat er de afgelopen dagen zo’n 60.000 migranten het gebied zijn binnengekomen. Daarbij zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen, zei hij tijdens een persmoment.

De autoriteiten in Ceuta zijn overrompeld door de plotselinge massale intocht van mensen vanuit Marokko. Er wonen normaal gesproken zo’n 84.000 mensen in de exclave, die slechts 19 vierkante kilometer beslaat. Volgens Vivas is het „absoluut onmogelijk om een dergelijke druk op te vangen”. Afgelopen nacht lagen veel jongeren in parken en op straat te slapen, was te zien op foto’s van Spaanse media.

Het is nog niet bekend hoe de 34 mensen zijn overleden. Een deel van de migranten is zwemmend naar Ceuta gekomen. Daarvoor moesten ze vanuit Marokko om een barrière heen zwemmen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties