Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aantal migranten in Ceuta geschat op 60.000, dodental naar 34

De lokale leider van de Spaanse exclave Ceuta, Juan Jesús Vivas, schat dat er de afgelopen dagen zo’n 60.000 migranten het gebied zijn binnengekomen. Daarbij zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen, zei hij tijdens een persmoment.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

De autoriteiten in Ceuta zijn overrompeld door de plotselinge massale intocht van mensen vanuit Marokko. Er wonen normaal gesproken zo’n 84.000 mensen in de exclave, die slechts 19 vierkante kilometer beslaat. Volgens Vivas is het „absoluut onmogelijk om een dergelijke druk op te vangen”. Afgelopen nacht lagen veel jongeren in parken en op straat te slapen, was te zien op foto’s van Spaanse media.

Het is nog niet bekend hoe de 34 mensen zijn overleden. Een deel van de migranten is zwemmend naar Ceuta gekomen. Daarvoor moesten ze vanuit Marokko om een barrière heen zwemmen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties