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Al 25.000 migranten terug naar Marokko, schat Spaans ministerie

Van de mogelijk 60.000 mensen die in korte tijd de Spaanse enclave Ceuta zijn binnengedrongen, zijn er vrijdag al 25.000 terug naar Marokko gegaan. Dit is een schatting van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De mensen gaan uit eigen beweging terug, aldus het ministerie. Volgens Spaanse media gaan er voortdurend mensen naar Marokko terug.

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Over de aantallen die donderdag en de daaropvolgende nacht naar Ceuta zijn gekomen is nog enige onduidelijkheid. De leider van de autonome stad Ceuta zei vrijdag dat het om 60.000 mensen ging die de plaats hebben overrompeld. Het ministerie en de politie spraken over mogelijk 50.000 migranten.

De Spaanse premier Pedro Sánchez is naar Ceuta gegaan en heeft gezegd dat Marokko meewerkt aan de terugkeer van de migranten. Die zijn volgens Spaanse media donderdag voornamelijk over een Marokkaans strand bij een grenspost en een dam in zee op de grens naar Ceuta gelopen en gezwommen. Daarbij zouden 34 doden zijn gevallen.

Gerucht

De plotselinge toestroom van mensen zou zijn veroorzaakt door het plotseling lakse optreden van grensbewakers aan de Marokkaanse kant van de grens en door het gerucht dat het makkelijker zou zijn geworden in Spanje te blijven. Dat kwam door een recente uitspraak van Spaanse opperrechters dat mensen die de exclave door het water binnenkomen niet meer onmiddellijk kunnen worden teruggestuurd.

Volgens media spelen ook spanningen tussen Rabat en Madrid een rol. In 2021 was er een plotselinge golf migranten naar de twee Spaanse gebieden in Noord-Afrika toen Marokko woedend was over een Spaans besluit dat te maken had met de Marokkaanse claims op de Westelijke Sahara.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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