Redactie
Redactie Buitenland 31 jul 2026
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Spanje: meer dan 48.000 migranten teruggekeerd naar Marokko

epa13143773 Members of the Moroccan security forces and civilians who returned from Spain gather at the site of clashes at the Bab Sebta border crossing near Fnideq, Morocco, 31 July 2026. The unrest erupted as thousands of migrants attempted to cross into Ceuta and clashed with Moroccan security forces. EPA/JALAL MORCHIDI
ANP / EPA / Jalal Morchidi

Meer dan 48.000 van de migranten die de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko wisten te bereiken, zijn teruggekeerd naar Marokko. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken aan AFP.

Volgens de hoogste inschatting van de Spaanse autoriteiten wisten zo’n 60.000 mensen Ceuta via het water te bereiken. Veel van hen zouden vrijwillig zijn teruggekeerd.

De migranten maakten de oversteek nadat volgens Spaanse media ten onrechte rondging dat het makkelijk was geworden om op die manier Spanje te bereiken. Ten minste 57 mensen zouden zijn omgekomen terwijl ze Ceuta probeerden te bereiken.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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