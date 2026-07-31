Deel dit artikel: Share App Mail Pin

49.000 migranten aangekomen in Spaanse exclave Ceuta in 24 uur

In de afgelopen 24 uur zijn naar schatting zo’n 49.000 migranten de Spaanse exclave Ceuta binnengedrongen, meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De meesten liepen over het strand naar een dam met hekken die de zee ingaat en migranten zou moeten stoppen. Ze gingen te water aan de Marokkaanse kant en zwommen om de dam heen om aan de Spaanse kant aan land te gaan. Daarbij zouden ongeveer twintig mensen zijn verdronken.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

De dam heet Dam van Tarajal. De Spaanse premier Pedro Sánchez gaat vrijdagmorgen naar deze plek toe. Media melden dat de toestroom van migranten werd uitgelokt door het niet optreden van Marokkaanse grenswachters. Pas laat op donderdag was er weer actie aan de Marokkaanse kant om de stroom te stoppen. Maar ’s nachts bleef de stroom beperkt op gang.

Ook zou een juridische aanpassing van wetgeving een rol spelen. Migranten die de exclave over of door het water bereiken, mogen van het hooggerechtshof niet meer zonder meer worden teruggestuurd. Op de Marokkaanse stranden waar altijd veel migranten afwachten, verspreidde zich volgens Spaanse media het gerucht dat de Marokkaanse grenswachters geen actie ondernamen en dat je Spanje zonder papieren binnen kon.

Het verschijnsel is niet nieuw. Spanningen tussen Marokko en Spanje speelden bijvoorbeeld een doorslaggevende rol in 2021 toen plotseling vele duizenden migranten Ceuta en de andere exclave Melilla binnendrongen. Marokko was toen woedend over een Spaans besluit inzake de door Marokko geclaimde Westelijke Sahara. De Marokkaanse grenswachters werden plotseling passief, volgens de Spaanse politie. Volgens Marokko waren ze erg moe van de festiviteiten rond de ramadan.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties