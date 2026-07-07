Redactie
Redactie Buitenland 7 jul 2026
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Meerderheid Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU

epa13095393 Michael Gahler, Group of the European People's Party (Christian Democrats) member of European Parliament rapporteur, speaks on the Report on Ukraine during a European Parliament session in Strasbourg, France, 07 July 2026. EPA/OLIVIER MATTHYS
ANP / EPA / Olivier Matthys

Een meerderheid van het Europees Parlement is voor toetreding van Oekraïne tot de EU, als aan alle daarvoor geldende criteria wordt voldaan. Dat werd dinsdag duidelijk in een debat hierover. De uiterst rechtse en linkse partijen zijn tegen.

De voorstanders benadrukken dat toetreding zowel in het belang van Oekraïne als de EU is, omdat „Oekraïne de enige is die Rusland kan tegenhouden”, zei Europarlementariër Michael Gahler van de centrumrechtse EVP. Hij is verantwoordelijk voor het eindstandpunt van het Europees Parlement.

De voorstanders stellen wel dat de corruptie moet worden aangepakt en dat hervormingen nodig zijn van de rechtsstaat.

De tegenstanders noemen Oekraïne een „door en door corrupt land”, zoals de Nederlandse Europarlementariër Mieke Andriese (PVV, Patriotten voor Europa) in het debat zei. De EU moet worden beschermd door de onderhandelingen tot toetreding te stoppen, vindt ze.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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