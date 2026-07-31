Redactie
Redactie Buitenland 31 jul 2026
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Dodental in Spaanse exclave Ceuta verder opgelopen

epa13143408 Hundreds of migrants who entered Ceuta irregularly return to Morocco via the border breakwater separating the Spanish autonomous city from the neighboring country, in Ceuta, Spain, 31 July 2026. EPA/REDUAN DRIS
ANP / EPA / Reduan Dris

Bij de grootschalige toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta zijn zeker 43 mensen omgekomen, meldt het Spaanse persbureau EFE op basis van de politie. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zoeken nog naar eventuele verdere slachtoffers.

Volgens de Spaanse autoriteiten zijn sinds donderdag zo’n 50.000 mensen vanuit Marokko naar Ceuta gekomen. Een deel van hen kwam zwemmend. Volgens de lokale autoriteiten is dat een gevaarlijke overtocht die niet iedereen overleeft.

Op beelden van Spaanse media was te zien dat vooral veel jonge mannen om de barrière op de grens tussen Marokko en Ceuta heen zwommen, maar er waren ook gezinnen met kinderen bij. Aan de Spaanse kant van de grens klommen ze via rotsen de kust op.

Meer dan de helft van de aangekomen migranten keerde vrijdag ook alweer vrijwillig terug, aldus het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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