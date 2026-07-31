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Marokkaanse migrant weet zelf niet waarom hij in Ceuta is: ‘Het is niet goed wat we doen, er vallen doden’

Een Marokkaanse migrant is voor een camera verschenen om te vertellen wat hij in Ceuta doet en hoe de situatie in de Spaanse exclave is. Hij doet een smeekbede om ‘niet meer te komen’.

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Bijna 60.000 Marokkanen kwamen op één dag via water en over hekken de grens over en zo in Ceuta terecht. Zeker 34 mensen kwamen bij de bestorming, met als doel naar een land binnen de Europese Unie te kunnen, om het leven. Na de massale oversteek naar Ceuta keren sommige migranten alweer terug naar Marokko.

‘Wat we in Ceuta doen is helemaal niet goed’

De man, die je in de video hierboven ziet, behoort ook tot de mensen die Ceuta weer verruilen voor het thuisland. De Marokkaan, van wie de naam onbekend is, zegt voor een camera: „Eerlijk gezegd weet ik niet eens waarom ik ben gekomen. Ik ga nu weer terug, zo simpel is het. Wat we doen is helemaal niet goed en leuk is het al helemaal niet. Er gaan hier mensen dood.”

Hij doet een dringende oproep: „Ik smeek jullie: als je nog niet bent gekomen, kom dan niet. Doe het niet. Laten we onze vaders en moeders dit verdriet besparen.” Volgens de overheid in Spanje zijn ongeveer 25.000 Marokkanen inmiddels weer teruggegaan.

Ceuta overrompeld, Wilders vraagt Kamerdebat aan

De autoriteiten in Ceuta zijn overrompeld door de plotselinge massale intocht van mensen vanuit Marokko. Er wonen normaal gesproken zo’n 84.000 mensen in de exclave, die slechts 19 vierkante kilometer beslaat. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft op bezoek in Ceuta de Marokkaanse autoriteiten bedankt voor hun bereidheid mee te werken aan de terugkeer van tienduizenden migranten.

In politiek Den Haag – al is er momenteel reces – zijn er zorgen om de situatie. Geert Wilders (PVV) wil dat de Tweede Kamer terugkeert van reces: „Ik wil begin volgende week een plenair debat over de toestand in Spanje waar tienduizenden Marokkanen de grens over zijn gestoken en de gevolgen daarvan ook voor Nederland en de nu te nemen maatregelen.” Of er een debat komt, is nog niet duidelijk.

Dilan Yeşilgöz (VVD) schrijft op X: „Onacceptabele beelden uit Spanje. Er moet snel en stevig opgetreden worden. We moeten onze grenzen beveiligen en beschermen. Toekijken hoe illegale migranten Europa instromen is geen optie.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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