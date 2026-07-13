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Macron kondigt militaire oefeningen aan met Oekraïne

De Franse president Emmanuel Macron heeft militaire oefeningen van een zogeheten multinationale troepenmacht voor Oekraïne aangekondigd. De exercities met het Oekraïense leger moeten in de komende maanden in buurlanden plaatsvinden.

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Het doel is om de troepenmacht in Oekraïne in te zetten zodra daar een staakt-het-vuren geldt. Bijna 4,5 jaar na het begin van de Russische invasie is er nog steeds geen zicht op een bestand met Rusland. Welke landen precies meedoen aan de troepenmacht en wat ze precies leveren, is nog niet bekendgemaakt. Nederland gaat volgens premier Rob Jetten meedoen.

De oefeningen „zullen plaatsvinden in de buurlanden van Oekraïne om onze inzetplannen te toetsen en te laten zien dat we paraat, vastberaden en geloofwaardig zijn”, zei Macron na een bijeenkomst van bondgenoten van Oekraïne in Parijs. Ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky was erbij. De bijeenkomst van de coalitie van bereidwilligen werd bijgewoond door leiders van onder meer de Europese Unie, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

‘Cruciaal belang’

Macron, de Britse premier Keir Starmer en de Duitse bondskanselier Friedrich Merz waren de voorzitters van het overleg. Ze stellen in een verklaring het erover eens te zijn „dat de veiligheid van Oekraïne en het vermogen van het land om zichzelf te verdedigen van cruciaal belang zijn voor de toekomst van de collectieve veiligheid in het Euro-Atlantische gebied”.

Ook roepen de leiders opnieuw op tot een onmiddellijk en volledig staakt-het-vuren in Oekraïne en de hervatting van directe onderhandelingen. Oekraïne en Rusland voerden dit jaar meermaals rechtstreeks overleg nadat de Verenigde Staten de druk hadden verhoogd. In de verklaring staat verder dat Oekraïne zo lang als nodig steun zal ontvangen.

Macron maakte maandag ook nieuwe wapendeals met Oekraïne bekend. Frankrijk heeft Oekraïne toestemming gegeven om Franse kruisraketten, precisiebommen en luchtafweerraketten in eigen land te produceren. Het is de eerste keer dat Frankrijk een dergelijke productielicentie verleent. Dit moet Oekraïne in staat stellen zijn voorraden sneller aan te vullen. Verder heeft Oekraïne nieuwe Frans-Italiaanse luchtafweersystemen en Rafale-gevechtsvliegtuigen besteld.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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