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Marine Le Pen doet toch mee aan presidentsverkiezingen Frankrijk

De Franse radicaalrechtse politica Marine Le Pen stelt zich toch verkiesbaar bij de komende presidentsverkiezingen in Frankrijk in 2027. Dat maakte ze dinsdagavond bekend. Eerder op de dag werd Le Pen in hoger beroep veroordeeld voor misbruik van EU-geld. Ze kondigde aan tegen de uitspraak in cassatie te gaan.

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Le Pen zei eerder niet mee te willen doen aan de verkiezingen als ze tijdens de campagnetijd een enkelband zou moeten dragen. Dinsdagavond zei ze tegen de Franse zender TF1 dat ze geen enkelband zou hoeven dragen zolang er geen uitspraak is geweest bij het Hof van Cassatie. De rechter bepaalde eerder dat ze die voor een jaar zou moeten dragen.

Deze verkiezingen worden gezien als de beste kans die de anti-immigratiepartij van Le Pen, Rassemblement National, heeft om te winnen. Het is de vierde keer dat Le Pen meedoet aan de verkiezingen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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