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Redactie Buitenland 7 jul 2026
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Marine Le Pen doet toch mee aan presidentsverkiezingen Frankrijk

French far-right party Rassemblement National (RN) president Jordan Bardella (C) and President of Rassemblement National parliamentary group Marine Le Pen (R) leave the party's new headquarters following a meeting, after the Paris Court of Appeal delivered its verdict in the trial of former and current RN members charged with embezzling European public funds in an alleged case of fake jobs at the European Parliament in Paris on 7 July 2026. An appeals court on July 7, 2026, handed France's far-right chief Marine Le Pen a one-year term with an ankle tag over a fake jobs scam in the European parliament, casting doubt on whether she will run for president next April. The court also prevented her from running for office for 15 months, a ban expected to have expired this year. JULIEN DE ROSA / AFP
ANP / AFP / Julien de Rosa

De Franse radicaalrechtse politica Marine Le Pen stelt zich toch verkiesbaar bij de komende presidentsverkiezingen in Frankrijk in 2027. Dat maakte ze dinsdagavond bekend. Eerder op de dag werd Le Pen in hoger beroep veroordeeld voor misbruik van EU-geld. Ze kondigde aan tegen de uitspraak in cassatie te gaan.

Le Pen zei eerder niet mee te willen doen aan de verkiezingen als ze tijdens de campagnetijd een enkelband zou moeten dragen. Dinsdagavond zei ze tegen de Franse zender TF1 dat ze geen enkelband zou hoeven dragen zolang er geen uitspraak is geweest bij het Hof van Cassatie. De rechter bepaalde eerder dat ze die voor een jaar zou moeten dragen.

Deze verkiezingen worden gezien als de beste kans die de anti-immigratiepartij van Le Pen, Rassemblement National, heeft om te winnen. Het is de vierde keer dat Le Pen meedoet aan de verkiezingen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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