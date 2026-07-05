Redactie
Redactie Buitenland 5 jul 2026
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Zoons Ali Khamenei nemen afscheid, Mojtaba nog altijd afwezig

epa13088532 A handout picture made available by the Iranian supreme leader's office shows, Iranian officials and Ayatollah Ali Khamenei’s sons pray over his coffin and of his family members at a mass prayer for late Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei during a farewell ceremony ahead of his funeral at the grand Mosallah mosque in Tehran, Iran, 05 July 2026. Iran is holding a multi-day state funeral from 04 to 09 July 2026 for the Iranian supreme leader assassinated on 28 February. EPA/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT RESTRICTIONS: ISRAEL OUT - NO ACCESS ISRAEL MEDIA/PERSIAN LANGUAGE TV STATIONS OUTSIDE IRAN/STRICTLY NO ACCESS BBC PERSIAN/VOA PERSIAN/MANOTO TV/IRAN INTERNATIONAL TVHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
ANP / EPA / IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT

Drie zoons van Ali Khamenei hebben in Teheran afscheid genomen van de overleden ayatollah. Khamenei kwam aan het begin van de oorlog tegen Iran om bij een Israëlisch bombardement op diens complex.

Opvallende afwezige blijft nog altijd Mojtaba Khamenei, de opvolger van zijn vader en de huidige opperste leider van Iran. The Times of Israel meldde zaterdag dat Mojtaba – tegen zijn eigen wens in – niet aanwezig mag zijn bij de uitvaart van zijn vader. Dit uit angst dat Israël hem ter plaatse aanvalt of volgt naar zijn schuilplaats. Sinds Mojtaba het ambt van zijn vader heeft overgenomen, is hij niet meer publiekelijk gezien. Hij zou zijn verminkt bij de aanval die ook zijn vader doodde.

De dagenlange plechtigheden worden door Iran aangegrepen om aan de zijlijn met aanwezige hoogwaardigheidsbekleders te spreken. Zo werd dit weekend al gesproken met een afvaardiging van Hamas, in Teheran om Khamenei een laatste eer te bewijzen.

Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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