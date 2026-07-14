Redactie
Redactie Buitenland 14 jul 2026
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Doden door Israëlische aanval op politiebureau in Gaza

epa13110588 GRAPHIC CONTENT - Palestinians mourn over the body of former Hamas policeman Abed Almalek Abu Jobein at Al-Shifa hospital in Gaza City, 14 July 2026. At least seven Palestinians were killed in an Israeli attack on a police station in Jabalia, northern Gaza, according to the Gaza Health Ministry. EPA/MOHAMMED SABER -- ATTENTION EDITORS: GRAPHIC CONTENT --
ANP / EPA / Mohammed Saber

Bij een Israëlische luchtaanval op een bureau van de politie in de noordelijke Gazastrook zijn volgens de Palestijnse autoriteiten acht doden gevallen. De Palestijnse beweging Hamas, die de politie controleert, heeft de aanval veroordeeld en zegt dat de chef van het bureau onder de doden is.

Israël heeft opnieuw melding gemaakt van een luchtaanval op „terroristen”. Sinds oktober zou er een bestand zijn in de Gazastrook, maar Israël blijft aanvallen uitvoeren. Daarbij zijn volgens de Palestijnse autoriteiten meer dan 1100 Palestijnen gedood en 3578 mensen gewond geraakt.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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