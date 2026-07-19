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Raketaanval vanuit Iran op Jordanië

Vanuit Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. De Israëlische en Jordaanse strijdkrachten zouden projectielen hebben onderschept. De Jordaanse strijdkrachten zeggen dat ze drie raketten hebben neergehaald en dat één in een afgelegen gebied terechtkwam. Er zijn geen slachtoffers gevallen en er is geen schade. In Aqaba en in het een paar kilometer verderop gelegen Israëlische Eilat zijn knallen gehoord.

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Op verscheidene plaatsen in het land is het luchtalarm afgegaan volgens plaatselijke media. Dat gebeurde ook in de hoofdstad Amman.

Eerder op zondag zei de Amerikaanse ambassade in Jordanië dat de Jordaanse autoriteiten de luchthaven en haven van Aqaba hadden ontruimd wegens een mogelijke dreiging, maar een Jordaanse regeringswoordvoerder ontkende dat. Op vrijdag werden twee Amerikaanse militairen in Jordanië gedood door Iraanse aanvallen. Een derde raakte vermist.

ANP

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