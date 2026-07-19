Redactie
Redactie Buitenland 19 jul 2026
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Raketaanval vanuit Iran op Jordanië

epa13029912 Iranians walk past a large-scale political billboard featuring Iranian missiles and a sword at Vanak square in Tehran, Iran, 11 June 2026. A ceasefire framework established between Washington and Tehran in April faces increasing strain following a series of US airstrikes across Iran and subsequent retaliatory missile barrages by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeting US regional bases. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH RESTRICTIONS: NO Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TV. (As mandated by Iran's Directorate General for Foreign Media) --
ANP / EPA / Abedin Taherkenareh

Vanuit Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. De Israëlische en Jordaanse strijdkrachten zouden projectielen hebben onderschept. De Jordaanse strijdkrachten zeggen dat ze drie raketten hebben neergehaald en dat één in een afgelegen gebied terechtkwam. Er zijn geen slachtoffers gevallen en er is geen schade. In Aqaba en in het een paar kilometer verderop gelegen Israëlische Eilat zijn knallen gehoord.

Op verscheidene plaatsen in het land is het luchtalarm afgegaan volgens plaatselijke media. Dat gebeurde ook in de hoofdstad Amman.

Eerder op zondag zei de Amerikaanse ambassade in Jordanië dat de Jordaanse autoriteiten de luchthaven en haven van Aqaba hadden ontruimd wegens een mogelijke dreiging, maar een Jordaanse regeringswoordvoerder ontkende dat. Op vrijdag werden twee Amerikaanse militairen in Jordanië gedood door Iraanse aanvallen. Een derde raakte vermist.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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