Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Iran meldt tientallen burgerdoden door recente aanvallen VS

Iran meldt tientallen burgerdoden door de Amerikaanse luchtaanvallen van de afgelopen dagen in het zuiden van het land. Ook zouden honderden mensen gewond zijn geraakt.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Een regeringswoordvoerder sprak op X over zeker dertig omgekomen mensen. „Wij betuigen ons medeleven aan de nabestaanden en eren de nagedachtenis van de overledenen. De regering zal het volk met al haar kracht bijstaan.”

Het Iraanse ministerie van Volksgezondheid heeft daarnaast melding gemaakt van 260 gewonden. Die konden in veel gevallen na een behandeling het ziekenhuis weer verlaten.

Militairen

De Iraanse autoriteiten maakten ook bekend dat bij nieuwe aanvallen zeven militairen zijn gedood. Dat gebeurde toen een basis in de buurt van het zuidoostelijke Iranshahr zwaar onder vuur kwam te liggen. Er zouden zeker dertien raketten zijn ingeslagen.

De Verenigde Staten hebben nog niet gereageerd op de berichten over burgerdoden, maar zeggen in Iran militaire doelen te bestoken. Die aanvallen moeten ervoor zorgen dat Iran minder middelen heeft om de commerciële scheepvaart in de voor de wereldeconomie belangrijke Straat van Hormuz aan te vallen, zegt de Amerikaanse krijgsmacht.

De VS en Iran spraken in juni nog af dat ze de strijd zouden staken om over vrede te onderhandelen, maar het bleef onrustig in de Straat van Hormuz. De afgelopen dagen waren er weer hevige aanvallen over en weer. Dat leidt tot onzekerheid over de toekomst van het vredesproces. De Amerikaanse president Donald Trump zei vorige week dat de overeenkomst met Iran wat hem betreft voorbij is. Hij laat ook Iraanse havens weer blokkeren.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties