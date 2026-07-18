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Golfstaten noemen Iraanse aanvallen oorlogsmisdaden

De Golf Samenwerkingsraad (GCC) noemt Iraanse luchtaanvallen op civiele doelen in de betrokken Arabische landen oorlogsmisdaden. Iran valt naar eigen zeggen Amerikaanse militaire doelen in Arabische landen aan als reactie op Amerikaanse aanvallen op Iran. De Arabische Golfstaten stellen dat er ook burgerdoelen geraakt worden. Dit is volgens hen „een uitermate gevaarlijke escalatie” en een schending van het internationaal recht en het handvest van de Verenigde Naties.

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Vrijdag meldden de autoriteiten in Koeweit dat een ontziltings- en een elektriciteitscentrale zijn beschadigd door Iraanse aanvallen. Ontziltingsinstallaties zijn van levensbelang voor veel landen in de regio omdat de voornaamste bron van drinkwater bestaat uit zeewater dat is ontzilt. In Koeweit komt 90 procent van het drinkwater uit zeewater.

De Golf Samenwerkingsraad is in 1981 opgericht. Dat was twee jaar na de Islamitische Revolutie in Iran waarmee de Iraanse radicale en orthodoxe sjiitische geestelijkheid aan de macht kwam. Dat was een grote bedreiging voor de Arabische oliestaten die economisch en militair nauwe banden hebben met de VS. De leden van de GCC zijn Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Iran heeft zaterdag weer luchtaanvallen uitgevoerd op Golfstaten, nadat de VS voor de zevende achtereenvolgende avond en nacht luchtaanvallen op Iran hadden uitgevoerd. Dat gebeurt volgens Iran vanaf bases in de Arabische Golfstaten en in Jordanië. Iran stelt dat het telkens reageert op Amerikaanse of Israëlische aanvallen en dat het ook economische of civiele doelen treft, indien Iran zelf te maken krijgt met aanvallen op doelen die niet militair zijn.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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