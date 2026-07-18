Redactie
Redactie Buitenland 18 jul 2026
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Golfstaten noemen Iraanse aanvallen oorlogsmisdaden

This screen grab taken from UGC video footage posted on social media on July 18, 2026, shows a plume of black smoke and flames billowing over the town of Mangaf, south of Kuwait City. Kuwait accused Iran on July 18 of targeting civilian sites and vital infrastructure in the country, after reporting attacks on an oil facility and a power and water plant. UGC / UNKNOWN / AFP
ANP / AFP

De Golf Samenwerkingsraad (GCC) noemt Iraanse luchtaanvallen op civiele doelen in de betrokken Arabische landen oorlogsmisdaden. Iran valt naar eigen zeggen Amerikaanse militaire doelen in Arabische landen aan als reactie op Amerikaanse aanvallen op Iran. De Arabische Golfstaten stellen dat er ook burgerdoelen geraakt worden. Dit is volgens hen „een uitermate gevaarlijke escalatie” en een schending van het internationaal recht en het handvest van de Verenigde Naties.

Vrijdag meldden de autoriteiten in Koeweit dat een ontziltings- en een elektriciteitscentrale zijn beschadigd door Iraanse aanvallen. Ontziltingsinstallaties zijn van levensbelang voor veel landen in de regio omdat de voornaamste bron van drinkwater bestaat uit zeewater dat is ontzilt. In Koeweit komt 90 procent van het drinkwater uit zeewater.

De Golf Samenwerkingsraad is in 1981 opgericht. Dat was twee jaar na de Islamitische Revolutie in Iran waarmee de Iraanse radicale en orthodoxe sjiitische geestelijkheid aan de macht kwam. Dat was een grote bedreiging voor de Arabische oliestaten die economisch en militair nauwe banden hebben met de VS. De leden van de GCC zijn Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Iran heeft zaterdag weer luchtaanvallen uitgevoerd op Golfstaten, nadat de VS voor de zevende achtereenvolgende avond en nacht luchtaanvallen op Iran hadden uitgevoerd. Dat gebeurt volgens Iran vanaf bases in de Arabische Golfstaten en in Jordanië. Iran stelt dat het telkens reageert op Amerikaanse of Israëlische aanvallen en dat het ook economische of civiele doelen treft, indien Iran zelf te maken krijgt met aanvallen op doelen die niet militair zijn.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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