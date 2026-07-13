Redactie
Redactie Buitenland 13 jul 2026
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Iran: Amerikaanse bases in Golf getroffen na aanval

epa12896943 A shopkeeper displays Iranian, and US flags at a shop in Karachi, Pakistan, 17 April 2026. Pakistan has emerged as a key venue for diplomacy between the United States and Iran, with Islamabad hosting talks aimed at easing regional tensions and sustaining dialogue after a fragile ceasefire. EPA/SHAHZAIB AKBER
ANP / EPA / SHAHZAIB AKBER

De Iraanse Revolutionaire Garde zegt Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Koeweit te hebben aangevallen. Dat melden Iraanse staatsmedia. Eerder vielen de Verenigde Staten tientallen doelwitten in Iran aan.

Volgens staatspersbureau IRNA richtten de aanvallen zich op de Prince Hassan Air Base in Jordanië, een Amerikaans commandocentrum voor drones in Bahrein en meerdere luchtmachtbases in Koeweit, waaronder Ali Al Salem.

De Revolutionaire Garde heeft geen informatie verstrekt over de omvang van de aanvallen of eventuele schade. Ook is er nog geen reactie van de VS of de betrokken landen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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