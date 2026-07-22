Huis van Adolf Hitler is nu een politiebureau en dit is de reden
Het geboortehuis van Adolf Hitler in de Oostenrijkse plaats Braunau am Inn gaat vandaag open als politiebureau. Dat hebben de autoriteiten gedaan om een eind te maken aan de komst van neo-nazi’s naar het huis.
Het huis waarin Adolf Hitler ter wereld kwam, is voor ongeveer 20 miljoen euro gerenoveerd. Het was tot 2017 privé-eigendom en werd in dat jaar onteigend na een wettelijk geschil. Een commissie van deskundigen beval aan het te slopen en er een museum op te richten. Het gebouw moest zo onherkenbaar mogelijk worden, omdat het rechtsextremisten aantrok.
Verdachten bij huis Adolf Hitler meteen controleren
De autoriteiten vinden het een voordeel om er een politiebureau van te maken. Verdachte individuen kunnen dan ter plekke worden gecontroleerd.
Maar op de verbouwing en bestemming is ook kritiek geweest. De Oostenrijkse regisseur Guenter Schwaiger, die een documentaire over het huis uitbracht, vond dat de regeringsplannen „er altijd van verdacht zullen worden dat ze in overeenstemming zijn met de wensen van de dictator”.
Wens van Führer uit Tweede Wereldoorlog voltooid?
Schwaiger wees op een krantenartikel van 10 mei 1939. Daarin stond dat het Hitlers wens was om zijn geboortehuis om te laten bouwen tot overheidskantoor. Een politiebureau voldoet nu precies aan dat idee, aldus de regisseur.
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