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Le Pen ook in beroep schuldig, mag niet meedoen aan verkiezingen

Het Franse Hof van Beroep heeft de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen ook in hoger beroep schuldig bevonden aan het misbruik van EU-geld. Als onderdeel van haar straf mag ze zich 45 maanden niet verkiesbaar stellen, waarvan 30 voorwaardelijk. Volgens het hof heeft ze die straf inmiddels achter de rug.

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Dat zou betekenen dat het nieuwe vonnis de weg vrijmaakt voor deelname aan de presidentsverkiezingen in 2027, maar Le Pen is ook veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk. Ze mag die straf thuis met een enkelband uitzitten. De politica zei eerder niet mee te willen doen aan de verkiezingen als ze door een straf geen campagne kan voeren. De eerste ronde van de verkiezingen is op 18 april.

De rechtszaak draaide om gesjoemel met miljoenen euro’s. Voormalig Europarlementariër Le Pen en anderen werden ervan beschuldigd geld bedoeld voor parlementaire medewerkers te hebben gebruikt om werknemers van haar partij in Frankrijk te betalen. Le Pens straf komt in hoger beroep lager uit. Een lagere rechtbank oordeelde in maart 2025 dat ze zich vijf jaar niet verkiesbaar mocht stellen en legde haar een gevangenisstraf van vier jaar op, waarvan de helft voorwaardelijk.

Boete

De boete van 100.000 euro voor Le Pen blijft in hoger beroep staan. Ook andere betrokkenen werden dinsdag opnieuw veroordeeld. Le Pens partij Rassemblement National (RN) heeft een boete van 2 miljoen euro gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk.

Als Le Pen niet meedoet aan de verkiezingen wordt RN waarschijnlijk vertegenwoordigd door partijvoorzitter Jordan Bardella. Ze heeft al gezegd hem als presidentskandidaat te willen als ze zelf geen campagne kan voeren. Volgens peilingen staat zowel Le Pen als Bardella er goed voor onder de kiezers en zijn ze allebei in staat namens RN de laatste ronde van de presidentsverkiezingen te bereiken.

Bezwaar

Le Pen kan nog bezwaar tegen het vonnis aantekenen bij de hoogste rechtbank van het land. Het is nog niet bekend wat haar volgende stap zal zijn. Ze verliet de rechtbank zonder journalisten te spreken en geeft om 20.00 uur een interview op televisie.

RN, voorheen Front National, is onder Le Pen uitgegroeid tot de grootste partij in het Franse parlement. De dochter van partijoprichter Jean-Marie Le Pen deed drie keer eerder mee aan de presidentsverkiezingen. Ze bereikte in 2017 en 2022 de tweede stemronde, die ze van Emmanuel Macron verloor. Macron kan zich na twee termijnen niet meer herkiesbaar stellen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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