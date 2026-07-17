Redactie
Redactie Buitenland 17 jul 2026
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Dubbel zoveel doden in regio Parijs tijdens hittegolf als normaal

A pedestrian walks past the Eiffel Tower and dried out grass on the Champ de Mars in Paris on July 15, 2026. The Paris region, and large parts of the rest of France, is currently experiencing the third heatwave since May 2026, increasing the risk of fires. The three heatwaves have seen temperature records broken in several countries across Europe and have caused thousands of excess deaths, according to estimates in Belgium, Britain, France and Spain. Martin LELIEVRE / AFP
ANP / AFP / Martin LELIEVRE

In de regio van Parijs zijn tijdens een hittegolf in juni twee keer zoveel mensen overleden als verwacht, zegt het Franse volksgezondheidsinstituut. Er werden 3000 overlijdens geregistreerd in Île-de-France, 1565 meer dan werd verwacht in de regio voor de tijd van het jaar.

Tijdens de hittegolf van 22 tot 28 juni werden verschillende hitterecords gebroken, ook elders in Europa. Frankrijk werd in korte tijd getroffen door drie grote hittegolven. Volgens wetenschappers zouden die niet hebben plaatsgevonden zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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