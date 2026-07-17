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Dubbel zoveel doden in regio Parijs tijdens hittegolf als normaal

In de regio van Parijs zijn tijdens een hittegolf in juni twee keer zoveel mensen overleden als verwacht, zegt het Franse volksgezondheidsinstituut. Er werden 3000 overlijdens geregistreerd in Île-de-France, 1565 meer dan werd verwacht in de regio voor de tijd van het jaar.

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Tijdens de hittegolf van 22 tot 28 juni werden verschillende hitterecords gebroken, ook elders in Europa. Frankrijk werd in korte tijd getroffen door drie grote hittegolven. Volgens wetenschappers zouden die niet hebben plaatsgevonden zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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