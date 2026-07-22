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‘Ongekende’ oversterfte door Franse hittegolf in juni

In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf van juni 5764 meer sterfgevallen geregistreerd dan normaal, aldus voorlopige cijfers van de Franse gezondheidsautoriteiten. Die noemen de oversterfte onder mensen van 15 jaar en ouder „ongekend”.

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De hittegolf tussen 17 juni en 2 juli ging gepaard met recordhoge temperaturen. Gezondheidsminister Stéphanie Rist schatte de oversterfte eind juni op iets meer dan 2000. Vorig jaar werden in heel de zomer 5722 extra sterfgevallen geregistreerd die verband hielden met de hitte.

Alle personen die tijdens de recente hittegolf overleden, stierven aan „allerlei oorzaken”, aldus Santé publique France. Volgens de dienst was er een oversterfte van 36 procent. Er zijn nog geen sterfgevallen toegeschreven aan de hitte. De definitieve informatie over de oversterfte wordt dit najaar verwacht.

Regio Parijs

De dienst meldt dat ruim de helft van de oversterfte plaatsvond op 25, 26 en 27 juni. Op 24 en 25 juni werden de hoogste gemiddelde temperaturen ooit in Frankrijk gemeten. Santé publique France meldt ook dat de groep van 75-plussers goed was voor circa tweederde van de oversterfte. Eerder werd al bekend dat vooral de regio Parijs hard was getroffen.

De hittegolf van juni was de tweede dit jaar voor Frankrijk, de derde volgde al snel. De eerste hittegolf was in mei.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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