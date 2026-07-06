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Hamas ontbindt eigen bestuur in Gazastrook

Hamas heeft besloten het orgaan te ontbinden waarmee het de Gazastrook al zo’n twee decennia bestuurt. Dat zegt het hoofd van het mediakantoor van de Palestijnse groep tegen persbureau AFP. Dat wordt gezien als een volgende stap in het vredesproces. Het vertrek van het Hamas-bestuur moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken is in het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump.

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De woordvoerder zegt dat het hoofd van het bestuur zijn ontslag al heeft ingediend. Daarmee wordt een stap gezet richting dagelijks bestuur door de NCAG (‘National Committee for the Administration of Gaza’). Dat comité met Palestijnse en internationale experts moet zorg gaan dragen voor dagelijkse dienstverlening in het kustgebied. De NCAG valt onder de Raad van Vrede van de Amerikaanse president.

De ontbinding van het bestuur is een grote stap voor Hamas. Dat vocht in 2007 in de Gazastrook een conflict uit met de rivaliserende Palestijnse groep Fatah en heeft het er sindsdien voor het zeggen. Hamas had na het sluiten van een wapenstilstand met Israël al duidelijk gemaakt dat het bereid is om afstand te doen van het dagelijks bestuur over het gebied. Wel blijft ontwapening van Hamas een gevoelig punt.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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