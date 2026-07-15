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Boekingssite Secureholiday en duizenden Nederlanders dupe datalek

De Franse campingboekingssite Secureholiday heeft te maken gehad met een cyberaanval, waarbij de gegevens van 41.577 Nederlanders zijn gelekt. Dat bevestigt topman Manuel Mirabel van moederbedrijf Ctoutvert aan EenVandaag, dat eerder woensdag over de aanval schreef.

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Hij meldt dat een hacker eind februari toegang heeft gekregen tot het systeem van een derde partij. Daarbij zijn volgens hem namen, bestemmingen, e-mailadressen, boekingsgegevens en de hoogte van het bedrag dat is betaald buitgemaakt. Data over betaalpassen en bankinformatie zouden niet in handen van de aanvaller zijn gekomen. Hij stelt dat alle gedupeerden zijn geïnformeerd door hun camping.

Het lek zou ongeveer vijfhonderd campings hebben getroffen in meerdere Europese landen, met name in Frankrijk, Spanje en Italië. Ruim de helft van de getroffen kampeerders is Frans. Het gaat om een deel van de boekingen die tussen oktober en eind februari zijn gedaan. Hij schrijft niet hoeveel mensen in totaal zijn gedupeerd door het lek.

Beveiligingsmaatregelen

De inbreuk zou zijn ontdekt op 28 februari en toen „onmiddellijk” zijn gedicht. Daarna heeft Ctoutvert een reeks aanvullende beveiligingsmaatregelen ingevoerd. Ook meldt de topman dat aangifte is gedaan bij de Franse justitie.

Verder laat hij weten dat kwaadwillenden e-mails en WhatsApp-berichten hebben gestuurd aan kampeerders en dat zeker veertien klanten slachtoffer zijn geworden van phishing. Daarbij sturen criminelen nepberichten die van een organisatie lijken te zijn, met bijvoorbeeld een betalingsverzoek. Mirabel meldt dat zes Nederlanders hier slachtoffer van zijn geworden. Alle gedupeerden van de phishingaanvallen hebben volgens hem contact met hun bank en camping.

Achttien Europese landen

Ctoutvert is actief in achttien Europese landen. Vakantiegangers kunnen via het bedrijf bij 4300 campings boeken.

Eerder dit jaar kwamen al cyberaanvallen bij andere boekingssites aan het licht. Zo meldde Booking.com in april dat „onbevoegde derden” toegang hebben gekregen tot boekingsinformatie van klanten. In maart werd bekend dat persoonlijke gegevens van klanten van Roan, Vacanceselect en Eurocamp zijn buitgemaakt. Die websites zijn onderdeel van European Camping Group (ECG), ook uit Frankrijk.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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