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Bedwingen natuurbrand nabij Parijs kan nog dagen tot weken duren

De grote natuurbrand bij Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, kan mogelijk nog dagen, misschien zelfs weken aanhouden. Dat zegt de brandweer ter plaatse in het bijzijn van minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez. Die is daar maandagochtend gearriveerd om de hulpdiensten moed in te spreken.

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De exceptioneel grote brand brak zondagmiddag uit in een bosgebied ten zuiden van Parijs. Honderden brandweerlieden werden vervolgens ingezet om het vuur te bedwingen. De natuurbrand had onder meer gevolgen voor het treinverkeer op de hogesnelheidslijn richting Lyon en het wegverkeer op de A6. Meerdere blusvliegtuigen werden al ingezet.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Wel zegt Nuñez tegen journalisten ter plaatse dat eerste bevindingen erop wijzen dat het vuur mogelijk is aangestoken. Zo zijn er circa tien brandhaarden aan te wijzen binnen een straal van 1 kilometer, waaronder twee nabij een snelweg.

Evacuaties

Volgens de brandweer ter plaatse kan het circa een halve dag duren om 1 hectare te blussen. Naar schatting heeft het vuur sinds zondagmiddag al zo’n 800 hectare gegrepen. Rond de 900 mensen werden uit voorzorg geëvacueerd, aldus Nuñez.

Begin juli was Frankrijk tijdens een eerdere hittegolf ook al het toneel van diverse grote natuurbranden, toen met name nabij de Spaanse grens in de Drômeregio.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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