Redactie
Redactie Buitenland 9 jul 2026
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Minstens 28 doden bij brand in Chinese schoenenfabriek

Police personnel block the road near the CITIC Tower in Beijing on June 26, 2026, after an eyewitness reported plane debris at the base of Beijing's tallest building. Video footage taken from a nearby building by the witness showed fire trucks blasting water at smoke billowing from the 528-metre (1,732-foot) CITIC Tower, while the wreck of a plane lay on the ground beside the building. Adek BERRY / AFP
ANP / AFP / Adek Berry

Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Jinjiang zijn zeker 28 doden gevallen, melden staatsmedia. De brand is uitgebroken in een vestiging van de Huiteng Shoes Company in het district Chendai.

De Chinese president Xi Jinping zei donderdag „een zwaar verlies aan mensenlevens” te vrezen. Hij gelastte de slachtoffers te vinden en een grondig onderzoek naar de oorzaak in te stellen. De bluswerkzaamheden gaan door en media en ooggetuigen berichten over mensen die beschutting voor rook en vlammen zoeken bij ramen en op het dak. Nog steeds zijn mensen door rook en vuur ingesloten, volgens staatspersbureau Xinhua.

Volgens Chinese media is de industrie in het voormalige vissersdorp Chendai enorm groot. In de plaats worden volgens de People’s Daily Online jaarlijks een miljard paar sneakers gefabriceerd. De schoenenindustrie zou er goed zijn voor meer dan 6 miljard euro aan inkomsten.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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