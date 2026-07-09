Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Minstens 28 doden bij brand in Chinese schoenenfabriek

Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Jinjiang zijn zeker 28 doden gevallen, melden staatsmedia. De brand is uitgebroken in een vestiging van de Huiteng Shoes Company in het district Chendai.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

De Chinese president Xi Jinping zei donderdag „een zwaar verlies aan mensenlevens” te vrezen. Hij gelastte de slachtoffers te vinden en een grondig onderzoek naar de oorzaak in te stellen. De bluswerkzaamheden gaan door en media en ooggetuigen berichten over mensen die beschutting voor rook en vlammen zoeken bij ramen en op het dak. Nog steeds zijn mensen door rook en vuur ingesloten, volgens staatspersbureau Xinhua.

Volgens Chinese media is de industrie in het voormalige vissersdorp Chendai enorm groot. In de plaats worden volgens de People’s Daily Online jaarlijks een miljard paar sneakers gefabriceerd. De schoenenindustrie zou er goed zijn voor meer dan 6 miljard euro aan inkomsten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties