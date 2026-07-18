Redactie
Redactie Buitenland 18 jul 2026
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Vierhonderd mensen geëvacueerd na grote brand in Noorwegen

epa13117893 Smoke and flames rise from a huge fire that has spread from terraced houses by the Krokstadelva in Drammen, Norway, 17 July 2026. According to the police, over 100 houses were destroyed in a fire that spread to the surrounding area. Firefighters and emergency services are still trying to extinguish the fire. EPA/THOMAS FURE NORWAY OUT
ANP / EPA / Thomas Fure

Vanwege de grote brand in het Noorse Krokstadelva zijn zo’n vierhonderd mensen geëvacueerd, zei burgemeester Kjell Arne Hermansen zaterdag tegen het Noorse persbureau NTB.

Volgens de hulpdiensten is het vuur nog niet onder controle, maar is het risico op verdere verspreiding beperkt. De brandweer is met onder meer blushelikopters bezig om het vuur te blussen.

Door de brand zijn meer dan honderd huizen verwoest. Er zijn geen meldingen van mensen met ernstige verwondingen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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