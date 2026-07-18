Vierhonderd mensen geëvacueerd na grote brand in Noorwegen
Vanwege de grote brand in het Noorse Krokstadelva zijn zo’n vierhonderd mensen geëvacueerd, zei burgemeester Kjell Arne Hermansen zaterdag tegen het Noorse persbureau NTB.
Volgens de hulpdiensten is het vuur nog niet onder controle, maar is het risico op verdere verspreiding beperkt. De brandweer is met onder meer blushelikopters bezig om het vuur te blussen.
Door de brand zijn meer dan honderd huizen verwoest. Er zijn geen meldingen van mensen met ernstige verwondingen.
ANP