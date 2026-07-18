Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vierhonderd mensen geëvacueerd na grote brand in Noorwegen

Vanwege de grote brand in het Noorse Krokstadelva zijn zo’n vierhonderd mensen geëvacueerd, zei burgemeester Kjell Arne Hermansen zaterdag tegen het Noorse persbureau NTB.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Volgens de hulpdiensten is het vuur nog niet onder controle, maar is het risico op verdere verspreiding beperkt. De brandweer is met onder meer blushelikopters bezig om het vuur te blussen.

Door de brand zijn meer dan honderd huizen verwoest. Er zijn geen meldingen van mensen met ernstige verwondingen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties