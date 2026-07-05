Redactie
Redactie Buitenland 5 jul 2026
Leestijd: 1 minuut

Natuurbrand bij Costa Brava onder controle

epa13085226 A burnt forested area following a wildfire near a residential area in Calonge, Catalonia, Spain, 04 July 2026. A wildfire that broke out in the municipality of La Bisbal d'Emporda is rapidly spreading, prompting authorities to order the lockdown of residents and tourists in Calonge and other nearby municipalities. EPA/DAVID BORRAT
ANP / EPA / DAVID BORRAT

De grote brand in het natuurgebied Les Gavarres, niet ver van de Spaanse Costa Brava, is volgens autoriteiten onder controle. Dat schrijft de Spaanse nieuwssite El Diario. De lockdown die in de omgeving werd afgekondigd, is opgeheven.

De brandweer maakt zich wel nog zorgen dat het vuur door een sterke zeewind zich toch verder kan verspreiden. „Het wordt een zware dag, met hoge temperaturen”, meldde Joan Rovira, het hoofd van de interventie-eenheid van de brandweer.

Er is nogmaals opgeroepen niet naar het getroffen gebied te gaan. El Diario spreekt van brandtoerisme. Tot nu toe zijn acht huizen volledig verwoest.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties