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Natuurbrand bij Costa Brava onder controle

De grote brand in het natuurgebied Les Gavarres, niet ver van de Spaanse Costa Brava, is volgens autoriteiten onder controle. Dat schrijft de Spaanse nieuwssite El Diario. De lockdown die in de omgeving werd afgekondigd, is opgeheven.

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De brandweer maakt zich wel nog zorgen dat het vuur door een sterke zeewind zich toch verder kan verspreiden. „Het wordt een zware dag, met hoge temperaturen”, meldde Joan Rovira, het hoofd van de interventie-eenheid van de brandweer.

Er is nogmaals opgeroepen niet naar het getroffen gebied te gaan. El Diario spreekt van brandtoerisme. Tot nu toe zijn acht huizen volledig verwoest.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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