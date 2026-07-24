Redactie
Redactie Buitenland 24 jul 2026
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Twee natuurbranden ten westen van Madrid komen samen

epa13129880 A column of smoke from a wildfire rises over the skyline in Pelayos de la Presa municipality, Community of Madrid, Spain, 24 July 2026. Commanders of the operation against the forest fire affecting the southwest of the Autonomous Community of Madrid ordered the evacuation of the municipalities of Chapineria, Navas del Rey, and Colmenar del Arroyo on 24 July as the fire fronts continue to advance out of control. EPA/MARISCAL
ANP / EPA / Mariscal

Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich volgens de autoriteiten samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder meer door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Talrijke dorpen zijn in de regio ontruimd uit voorzorg. Ook zijn in plaatsen de bewoners opgedragen thuis te blijven met de ramen dicht.

In de getroffen streken zijn al bijna 20.000 mensen geëvacueerd of verplicht thuis te blijven. Er woeden in totaal drie natuurbranden in het grensgebied van het westen van de regio Madrid met de regio’s Castilië-La Mancha en Castilië en León.

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft de branden dramatisch genoemd. Hij heeft de EU om vier extra blusvliegtuigen gevraagd. Er woeden in Spanje in meerdere regio’s bosbranden, onder meer in bergen 30 kilometer ten zuiden van Toledo.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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