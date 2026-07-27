Redactie
Redactie Buitenland 27 jul 2026
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Oproep Franse overheid: ga niet naar Bordeaux

Firefighters battle a forest fire in Saint-Jean-d'Illac, some 30km from Bordeaux, on July 26, 2026 as a wildfire has been ravaging the forest north of the Arcachon Basin (Gironde). The 220,000 people evacuated due to the massive wildfire in France's Gironde region will not be able to return home
ANP / AFP / ROMAIN PERROCHEAU

De Franse overheid roept mensen op niet naar het zuidwestelijke departement Gironde te gaan, waar Bordeaux ligt. Dat is vanwege de grote bosbrand die er momenteel woedt. Eerder riep de prefectuur zelf ook al op om weg te blijven.

President Emmanuel Macron houdt maandagochtend een crisisoverleg in het kabinet. De brand heeft tot nu toe meer dan 42.000 hectare verwoest en honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd.

Volgens de prefectuur is de brand in de nacht van zondag op maandag relatief stabiel gebleven. Meteorologen waarschuwen dat Frankrijk vanaf dinsdag opnieuw te maken krijgt met hoge temperaturen, die in sommige gebieden kunnen oplopen tot 40 graden.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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