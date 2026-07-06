Goudprijs zakt terwijl de wereld onrustiger wordt: hoe veilig is beleggen in goud nog?
De goudprijs daalt, terwijl oorlogen en geopolitieke spanningen juist toenemen. Dat lijkt in strijd met het imago van goud als veilige haven. Hoe kan dat, en betekent dit dat goud minder veilig is geworden?
De afgelopen jaren hadden beleggers in goud duidelijk de wind mee. De prijs bleef relatief hoog en goud werd gezien als een stabiele bescherming tegen inflatie en economische schokken. Maar de laatste maanden is er een opvallende omslag zichtbaar. Ondanks toenemende geopolitieke spanningen en economische onzekerheid, begon de goudprijs juist te dalen, schrijft de NOS.
Goudprijs piekte eerder nog
Eind januari bereikte de goudprijs een piek van ongeveer 5500 dollar per troy ounce (circa 31 gram). Daarna werd de markt onrustiger. In de afgelopen week daalde goud meerdere keren tot onder de 4000 dollar. Dat zorgt voor twijfel over goud als ‘veilige belegging’ en laat zien dat die zekerheid niet altijd gegarandeerd is.
De afgelopen maanden kwam er een abrupt einde aan de alsmaar stijgende prijs voor goud. Een correctie na de gekte van begin dit jaar hadden de meeste analisten wel verwacht. „Maar de mate waarin dit nu gebeurt, is wel echt een verrassing”, zegt Ewa Manthey, goudexpert bij ING, tegen de NOS. Veel banken hebben hun verwachtingen voor de goudprijs dit jaar naar beneden bijgesteld.
Beleggen in goud lijkt veilige keuze in turbulente tijden
Van oudsher geldt goud als een veilige belegging in turbulente tijden. Toen begin maart de oorlog rondom de Perzische Golf uitbrak, leek het logisch dat meer beleggers geïnteresseerd zouden zijn in goud. Maar het tegenovergestelde gebeurde.
Volgens deskundigen is de daling goed te verklaren. De oorlog in het Midden-Oosten heeft gezorgd voor hoge grondstof- en energieprijzen. Die prijsstijgingen leiden weer tot hogere prijzen voor de consument: inflatie. „Centrale banken zullen de rente dan ook weer willen laten stijgen om zo een te hoge inflatie tegen te gaan”, legt Jan Wirken, aandelenexpert bij ABN Amro, uit.
Waarom investeren in goud toch risicovol blijft
Nog een andere reden dat de goudprijs is gedaald: als de rente in de Verenigde Staten omhoog zou gaan, dan maakt dat Amerikaanse staatsobligaties voor sommige beleggers een stuk aantrekkelijker. „Goud is weliswaar een veilige haven voor beleggers, maar het levert geen geld op. Dus als de rente stijgt, dan haal je meer rendement uit staatsobligaties”, zegt Wirken.
Een andere belangrijke reden is dat beleggers graag hun geld wilden steken in aandelen in de AI-sector. Velen verkochten hiervoor hun goud.
Goudprijs blijft schommelen
Bovendien steeg de dollar ook in waarde. En wie goud als belegging wil kopen, moet afrekenen in dollars. Het werd daardoor duurder om goud aan te schaffen, waardoor de vraag daalde.
Inmiddels schommelt de goudprijs rond 4150 dollar per troy ounce. Maar de verwachting is dat de prijs nog even zal blijven schommelen. De analisten van een aantal grote banken verwachten wel dat de goudprijs de komende maanden weer zal stijgen. Een buitengewoon risicoloze investering lijkt goud dus misschien niet te zijn, maar dat het waardevol blijft, is wel een veilige aanname.
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