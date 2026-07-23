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Goedkoop tanken in Frankrijk? Pas op voor deze benzine

Het is heel verleidelijk om op vakantie je tank vol te gooien als je goedkope benzine tegenkomt, maar in Frankrijk kun je hier maar beter mee oppassen. Bij veel brandstofpompen wordt namelijk goedkope benzine verkocht die flink wat schade aan je auto kan toebrengen.

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Het gaat om zogeheten E85-benzine. Deze benzine kost minder dan 90 cent per liter en is dus een stuk goedkoper dan de benzine die de meeste automobilisten tanken.

Maar het is geen normale benzine: de brandstof bevat namelijk geen 85 procent benzine en 15 procent biobrandstof; de verhouding is juist omgekeerd. De E85-benzine bestaat voor 85 procent uit ethanol, gemaakt van planten als maïs, suikerriet en suikerbieten. Slechts 15 procent van de brandstof bestaat uit benzine.

Voor welke auto’s is E85-benzine geschikt?

Hierdoor is de benzine eigenlijk alleen geschikt voor auto’s die speciale flexifuel-motoren hebben. Om van de lage prijzen te kunnen profiteren, laten veel Fransen hun auto ombouwen door een speciale kit aan te schaffen of ze kopen een flexifuel-auto. Met een ‘gewone’ auto E85-benzine tanken, raadt de ANWB sterk af. De meeste auto’s kunnen hier niet tegen.

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Wat kan er gebeuren als je verkeerd tankt?

Tank je de brandstof toch in een gewone benzineauto, dan kan de motor minder goed gaan lopen, moeilijk starten of vermogen verliezen. Ook kan het storingslampje gaan branden. Bij langdurig gebruik kan de hoge hoeveelheid ethanol onderdelen van het brandstofsysteem, zoals rubbers, afdichtingen en injectoren, aantasten. Mocht je toch per ongeluk E85 hebben getankt, dan kun je het beste de Wegenwacht bellen voor advies.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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